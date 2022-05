Carlino – Fenucci, duro confronto con la classe arbitrale

Dopo il duro confronto nell'immediato post partita, Fenucci chiama i vertici arbitrali

I fatti di Venezia rischiano di pesare: sia per la lotta salvezza, come per il record di punti che il Bologna non raggiungerà mai, è per questo che a fine partita Claudio Fenucci è andato a cercare un confronto nello spogliatoio degli arbitri.

L'errore di Marinelli è stato più che decisivo, visto che le immagini confermano come Medel abbia toccato il pallone e non Aramu, e l'ira del dirigente rossoblù sarebbe comprensibile, sia in veste di amministratore delegato del Bologna, sia in quelle di uomo di Lega, visto che nell'ottica della vendita dei diritti delle partite di Serie A all'estero, errori arbitrali come questo non sono una bella pubblicità per il nostro calcio. Poi bisognerà spiegare a Joey Saputo, che viene da un paese in cui gli arbitri comunicano ad alta voce con pubblico e giocatori per spiegare le decisioni, come sia potuta accadere una cosa del genere. Per questo ieri Fenucci ha chiamato i vertici arbitrali, offrendo anche un resoconto di quello che sono stati diversi torti arbitrali a sfavore del Bologna in tutto l'arco della stagione, con la richiesta che si aumenti la collaborazione tra arbitri e arbitri di var in modo che queste situazioni non si ripetano più.