Carlino – Fasce da inventare con l’Empoli

Tra squalifiche, Covid e trattative Mihajlovic è in emergenza

Tra poco più di una settimana i rossoblù sfideranno l’Empoli e Mihajlovic deve affrontare una situazione di totale emergenza sulle fasce. SkovOlsen è in partenza, Dijks è sul mercato e Mbaye è ancora impegnato in coppa D’Africa. Se a questi aggiungiamo l’indisponibilità di DeSilvestri, positivo al Covid, e quella di Hickey squalificato: Sinisa al momento non ha esterni da schierare. Sulla sinistra è possibile che il tecnico serbo si affidi ancora a Theate, utilizzato fuori ruolo già a Verona, ma il vero problema è sulla fascia destra dove si aspettano rinforzi dal mercato o che De Silvestri si negativizzi in tempo. In alternativa si potrebbe adattare uno tra Vignato o Orsolini.