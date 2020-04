Carlino – Falletti si riduce lo stipendio in Messico: sorride anche il Bologna

Lo spinoso tema del taglio degli stipendi ha toccato tutte le realtà calcistiche mondiali. Tra chi ha già accettato e chi invece preferisce dedicarsi “solo” alla beneficenza, alcuni club di Serie A ne stanno discutendo proprio in questi giorni. Da queste ore il Bologna ha cominciato – dopo aver parlato direttamente con Poli e Da Costa – a sondare il terreno singolarmente con ogni giocatore. Intanto, il primo – seppur minimo – risparmio per il Bologna non arriva da Casteldebole, ma dal Messico.

Come tutti i suoi compagni di squadra, infatti, anche Cesar Falletti si riduce lo stipendio al Club Tijuna, dove si è trasferito in prestito in estate. L’uruguaiano non percepirà metà mensilità di marzo e l’intera mensilità di aprile per via di questo stop forzato. Sorride però anche il Bologna, che da accordi deve pagare una piccola parte dell’ingaggio del giocatore, il quale percepisce 500.000 euro annui. Il risparmio per i rossoblu è davvero minimo, ma intanto è un inizio: con questo sistema, la società dovrebbe “guadagnare” dai suoi giocatori tra i 7 e i 9 milioni di euro.

Fonte: “Carlino”