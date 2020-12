Carlino – Ex rossoblù: Kone dt, Tacopina riparte dal Catania

Cambiamenti importanti in vista per alcuni ex rossoblù: il 2021 che sta arrivando portrà novità per Panagiotis Kone, Robert Acquafresca e Joe Tacopina.

Il greco sarà il nuovo direttore tecnico dell’Aek Atene, squadra in cui ha militato tanti anni. L’ex capitano del Bologna, autore di gol acrobatici ancora impressi nella memoria dei tifosi rossoblù, ha solo 33 anni ma ha già appeso gli scarpini al chiodo. Chi invece ha appena annunciato l’addio al calcio è Robert Acquafresca, che rimasto senza squadra nell’ultimo anno ha deciso di ritirarsi. Attualmente lavora in ambito immobiliare con la moglie e in futuro si vede in ambito calcistico, con un ruolo dirigenziale. Infine, l’ex presidente rossoblù Joe Tacopina è prossimo ad acquistare il Catania insieme ad una cordata di imprenditori americani. Il passaggio di consegne potrebbe avvenire già il 9 gennaio.

Fonte-Carlino