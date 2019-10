Carlino – Eterno Palacio

Rodrigo Palacio è uno dei protagonisti della vittoria del Bologna di ieri ottenuta per 2-1 ai danni della Sampdoria. L’attaccante argentino ha portato in vantaggio i rossoblù al 48′ coronando una bella manovra della squadra; il tabù del Dall’Ara sembra finito per Palacio, che dopo essersi sbloccato davanti al suo pubblico contro la Lazio, segna il secondo gol consecutivo in casa.

El Trenza raggiunge così quota tre gol in campionato e eguaglia il bottino della scorsa stagione, l’effetto Mihajlovic si fa sentire e l’argentino ha dichiarato di sentirsi in forma e di voler sempre scendere in campo. Leader umile, ma non remissivo: alla domanda sul suo gol elogia la squadra, ma non manca di sottolineare le critiche talvolta eccessive o affrettate che sono state mosse, per esempio sull’assenza di un bomber o sull’atteggiamento del Bologna talvolta giudicato spregiudicato, un richiamo generale insomma all’equilibrio nelle valutazioni e all’onestà intellettuale. Lo riporta Il Resto del Carlino.