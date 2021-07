Carlino – Esperienza o linea verde: il solito dilemma

Due linee di pensiero: puntare sull'usato sicuro o su nuovi prospetti?

Due linee di pensiero, con il club rossoblù che cerca una sintesi tra queste due vie: l'usato sicuro di giocatori come Benatia in difesa potrebbe portare a maggiori passi in avanti in classifica, in una stagione che, come preannunciato da Mihajlovic, potrebbe essere quella della scalata, mentre puntare su profili come Zappa o Theate garantirebbe maggiori plusvalenze in futuro. La linea verde è quella che ha seguito il Bologna in questi anni, ma i rossoblù ora si interrogano sul da farsi in caso di partenza di Tomiyasu. Tanto Mihajlovic quanto Sabatini hanno fatto capire che prediligono la linea dell'usato sicuro, con Benatia e Kolarov (poi rimasto all'Inter) sul piatto. Lyanco sarebbe il perfetto equilibrio tra esperienza e linea verde, così come anche lo stesso Bonifazi.