Carlino – Escluse lesioni per Medel e De Silvestri

Medel e De Silvestri possono tirare un sospiro di sollievo: gli esami diagnostici effettuati nella mattinata di ieri, in seguito ai risentimenti muscolari a coscia destra e polpaccio sinistro hanno escluso lesioni. I due giocatori lavoreranno a parte in giornata e testeranno le condizioni in gruppo con la speranza di non saltare l’appuntamento in programma domenica alle 12.30 in casa della Fiorentina. Con il rientro di Arnautovic, Sinisa dovrebbe confermare ancora il 343. Binks in leggero vantaggio su Mbaye per sostituire lo squalificato Theate, che lavorerà a parte in settimana dopo che pure per lui gli esami hanno escluso lesioni alla caviglia uscita acciaccata dalla sfida con il Torino. Venerdì sarà la giornata per sciogliere tutti i dubbi: Mihajlovic capirà se Medel e De Silvestri siano effettivamente recuperati. Nel caso in cui i due non ce la facciano, Hickey potrebbe essere adattato a destra con l’inserimento di Dijks a sinistra, mentre in difesa ci sarebbe spazio per Mbaye, con un possibile ritorno alla difesa a 4, ma solo a gara in corso. Oggi, intanto, nuovo tampone di verifica per Bonifazi che è risultato positivo al Covid nella giornata di domenica. Se dovesse risultare negativo tra oggi e domani, si giocherebbe il posto per sostituire Theate.