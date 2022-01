Carlino – Ecco Kasius: le cifre

Dalla serie B olandese alla serie A

Denso Kasius, classe 2002, è stato acquistato a titolo definitivo dall’Utrecht per una cifra complessiva di 2.5 milioni di euro. Negli ultimi anni ha cambiato ben 5 settori giovanili prima di approdare in prestito al Volendam (serie B olandese) nel gennaio del 2021. Negli ultimi 12 mesi Kasius ha collezionato 37 presenze in Eerste Divisie impreziosite da 6 gol e 4 assist. Per lui è stata una decisione difficile lasciare l’Olanda e soprattutto la sua ex squadra, che in questo momento comanda la classifica del campionato. Come lui stesso ha dichiarato però: “All’Italia non si dice no”. Ieri ha cominciato la sua esperienza in rossoblù con un messaggio sui social: "Sono molto felice di firmare con questo bel club".