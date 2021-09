Carlino – Ecco il “nuovo” Joey

Dopo la sconfitta di Empoli, il presidente è rimasto in Italia e si fa sentire

Potrebbe anche decidere di restare fino a domenica quando al Dall’Ara il Bologna ospiterà la Lazio nell’anticipo dell’ora di pranzo. Furioso per la disfatta di Empoli, il presidente è cambiato: da proprietario distaccato e oltreoceano è diventato presente e interventista. I primi provvedimenti sono già stati presi con l’annuncio del mancato rinnovo a Walter Sabatini e non sono da escludere altri cambiamenti. Saputo, in passato, ha dimostrato di saper prendere decisioni importanti nei momenti di crisi. Nel maggio del 2015 dopo la sconfitta di Frosinone, vedendo sfumare la promozione diretta in Serie A, decise di esonerare DiegoLopez consegnando la panchina a Delio Rossi. Nella giornata di ieri Claudio Ranieri è diventato un nome caldo per sostituire Mihajlovic, nonostante la dirigenza rossoblù abbia confermato la fiducia al tecnico serbo. Per Sinisa saranno decisivi i prossimi impegni: a partire dalla difficile sfida contro i biancocelesti di Sarri.