Carlino – Ecco chi guadagna di più nel Bologna

Nel caso in cui Lega e Aic si accordassero sul taglio degli stipendi dei calciatori per arginare la crisi del calcio dovuta al coronavirus, il Bologna dovrebbe mettersi a fare i conti sugli emolumenti dei giocatori sotto contratto.

A guadagnare di più in questo momento sono i due ex Villareal Nicola Sansone e Roberto Soriano, circa 1.8 milioni a testa. Se si procedesse al taglio, per loro scatterebbe una riduzione di 360/600 mila euro. Subito dopo arriva Medel con 1.5 milioni, in caso di decurtazione scenderebbe a 1.1. Attorno al milione di euro guadagnano anche Palacio, Orsolini e Santander, per loro un taglio di circa 2-300 mila euro. A rischiare di più sono i giocatori più giovani che percepiscono meno, quelli su cui l’Aic lavorerà affinché non vengano ritoccati gli ingaggi. In casa Bologna, per esempio, c’è Baldursson che guadagna ‘appena’ 22mila euro lordi.

Fonte Carlino.