Carlino – E’ pronta una terapia innovativa per Mihajlovic

Mister Sinisa è chiamato a vincere un’altra battaglia: tornerà nel reparto di Ematologia del Sant’Orsola dopo aver effettuato il trapianto di midollo nel 2019. Il Carlino spiega come questa volta ci sarà una innovativa terapia in campo onco-ematologico basata sui linfociti T, che si possono considerare i ’soldati’ del nostro sistema immunitario. Le CAR-Trichiedono una complessa preparazione che ha inizio con il prelievo di cellule dal sangue del paziente che vengono poi separate dal resto delle cellule sanguigne e del plasma. I linfociti vengono poi inviati al laboratorio per il processo di ingegnerizzazione (viene introdotto il recettore CAR – Chimeric Antigen Receptor – capace di riconoscere le cellule tumorali). Si tratta di una procedura per la quale sono necessarie alcune settimane, trascorse le quali i linfociti CAR-T vengono infusi nel sangue del paziente, per iniziare la loro battaglia.