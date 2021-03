Carlino – E’ il giorno di Dijks e Tomiyasu

Il Bologna prova a recuperare qualche pezzo.

Dopo Dominguez, Medel e Schouten, oggi sarà la volta di Tomiyasu e Dijks. Mihajlovic conta di averli entrambi in gruppo oggi e quindi a disposizione per domenica contro la Sampdoria. Il giapponese ha saltato le sfide con Lazio, Cagliari e Napoli a causa di una lesione al polpaccio e il nipponico sta provando a bruciare le tappe. E’ andato per le lunghe invece il fastidio di Mitchell Dijks. L’olandese di gare ne ha saltate una in più avvertendo dolore nonostante nessuna lesione. Oggi è la giornata decisiva: in caso di recupero di entrambi, Sinisa potrà dichiarare finalmente concluso lo stato di emergenza della difesa.

Fonte-Carlino