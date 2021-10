Carlino – È arrivato Nicolas Viola

Ieri la presentazione del nuovo acquisto rossoblù

Il centrocampista ex Benevento ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo a 250mila euro a stagione. Viola ha iniziato la sua carriera nella primavera della Reggina con la quale ha anche esordito in serie A. Un passaggio al Palermo e poi tanta serie B con le maglie di Ternana, Novara e Benevento fino alla promozione in serie A. Nella conferenza stampa di ieri, Nicolas ha trattato vari argomenti: in particolare i mesi passati da svincolato e le sue attuali condizioni fisiche. Viola ha raccontato che nei mesi scorsi si è allenato con il suo personal trainer in attesa di una chiamata di qualche squadra, ma allo stesso tempo ha deciso anche di iscriversi facoltà di psicologia all’università. Viola ha dichiarato di essere in discreta forma ma che dovrà necessariamente svolgere alcuni allenamenti per raggiungere la condizione migliore. Si è comunque messo subito a disposizione di Mihajlovic: ora spetta al tecnico serbo valutarne la condizione e quindi decidere come e quando utilizzarlo.