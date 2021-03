Carlino – E’ arrivato il momento di Dominguez

Il Bologna sta assistendo alla crescita esponenziale di alcuni suoi giocatori: da Tomiyasu a Svanberg, da Schouten a Soumaoro, fino a Dominguez. L’argentino arrivò a Bologna con tante aspettative in virtù anche del suo cartellino: 7,5 milioni più bonus, fino a un totale di 12 complessivi, per strapparlo al Velez a gennaio del 2020.

Dopo un periodo di adattamento e un lockdown di mezzo, Nico sembra aver preso le misure con il calcio italiano e sembra essere pronto all’esplosione definitiva: è maturato sia dal punto di vista tecnico che tattico, e sta assumendo sempre di più un ruolo da protagonista in questa squadra. Complice la flessione di Schouten e gli acciacchi di Poli, in questa stagione l’argentino ha visto accrescere il suo minutaggio. 16 presenze nella seconda metà della passata stagione (di cui solo 7 da titolare), mentre quest’anno è già a quota 23, di cui 12 da titolare e 7 di queste nelle ultime 11 gare. E in mezzo anche l’infortunio a Cagliari, che lo hanno costretto a saltare dall’inizio Napoli e Samp. Dominguez ha dovuto poi modificare il suo ruolo da quando è arrivato in rossoblù: da mezzala di un centrocampo a tre (con mansioni più offensive) a mediano a due. L’argentino è meno incontrista e palleggiatore, ma più aggressivo e capace di giocare a tutto campo, anche più vicino alla porta. 7 presenze e un gol nella nazionale argentina al fianco di Messi non possono essere un caso: Nico si sta prendendo il Bologna, iniziando anche lui ad uscire dal guscio.

Fonte-Carlino