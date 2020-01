Carlino – Dzemaili, sirene dalla Cina

Donadoni chiama Dzemaili per convincerlo ad andare in Cina. Il capitano rossoblu, con l’arrivo di Dominguez, già papabile titolare alla seconda da rossoblu, potrebbe decidere di lasciare la squadra. La formazione di Donadoni è fresca di retrocessione in Serie B e cerca giocatori per rilanciarsi. Al Bologna non è però ancora pervenuta alcuna offerta ufficiale, anche se nell’aria qualcosa si muove.

Blerim desidererebbe rinnovare con i rossoblu, il suo contratto scade a giugno. Da parte della società non è però arrivata ancora alcuna offerta. Ecco perché lo svizzero avrebbe cominciato a guardarsi intorno, riflettendo sulle opportunità migliori per lui. Se si pensa poi che condivide con il tecnico ex Bologna il procuratore, ecco che la Cina diventa molto più di una semplice ipotesi per il suo futuro.