Carlino – Dzemaili non ce la fa, niente Lecce

Dzemaili non ce la fa. Anche ieri il giocatore elvetico era fuori dal gruppo durante gli allenamenti, facendo di fatto cadere l’ultimo dubbio rossoblu. Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto, il numero 31 non salirà neanche sull’aereo per Brindisi. Se dovesse farlo sarebbe solo per stare vicino ai compagni, nonostante l’impossibilità di giocare.

Si escludono lesioni per il capitano rossoblu, ma il problema muscolare non gli permetterà di scendere in campo domani. Vista l’attuale situazioni infortuni, staff medico e tecnico predicano massima cautela. Meglio non correre rischi e rivederlo al meglio dopo la sosta.

Eccezion fatta per la difesa, il Bologna che domani affronterà il Lecce non dovrebbe presentare grandi sorprese. Con Dzemaili out, il tandem di centrocampo sarà Poli–Medel. In attacco invece Soriano parte leggermente favorito su Svanberg. Piccolo dubbio per Sansone invece, non al meglio della condizione, la soluzione di riserva è Palacio a sinistra e Santander in avanti. Confermato invece Orsolini a destra.