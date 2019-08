Carlino – Dzemaili: “Mihajlovic è sempre con noi”

Questa sera il Bologna farà la sua prima uscita ufficiale della stagione: lo aspetta il Pisa all’Arena Garibaldi, gara valida per il terzo turno di Coppa Italia. Ieri in conferenza stampa ha quindi preso la parola Blerim Dzemaili, capitano e trascinatore di questo Bologna.

“Questo non è stato un ritiro normale. La notizia della malattia di Mihalovic è stata un duro colpo che abbiamo accusato tutti, ma ci siamo subito rialzati. Sapevamo di dover dare il massimo allo staff tecnico, che ha comunque gestito benissimo la cosa. Il mister ha un carattere forte, ma anche senza di lui in questo mese e mezzo siamo riusciti ad andare tutti verso la stessa strada. L’ultima volta che ci ha parlato dall’ospedale ci ha fatto i complimenti per come abbiamo giocato le amichevoli precampionato. Stiamo ritrovando lo spirito di fine maggio: quello è il nostro valore, e così dobbiamo rendere”.