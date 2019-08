Carlino – Dzemaili: “In una grande squadra, Pulgar sarebbe uno dei tanti”

Nell’anti-vigilia della terza amichevole austriaca contro l’Augsburg, dice la sua ai microfoni del “Carlino” Blerim Dzemaili. Il capitano del Bologna, ai box per un problema muscolare al polpaccio, tocca tanti temi.

“Con il Colonia non abbiamo fatto quello che ci chiedeva Mihajlovic, mentre con lo Schalke 04 sì. Dopo la sconfitta il mister si è fatto sentire, ma spero non ci faccia i complimenti dopo questa vittoria. Abbiamo solo fatto il nostro dovere. Del resto, con la nostra filosofia di gioco, non possiamo far altro che stare alti ed aggredire gli avversari. Ci vuole la mentalità giusta”.