Carlino, Dzemaili e Schouten vedono Verona

Il Bologna prepara l’esordio in campionato di domenica sera contro l’Hellas Verona. Le prime buone notizie dall’infermeria riguardano il centrocampo. Come riporta il “Carlino”, ieri si è unito al gruppo Blerim Dzemaili, che sembra aver completamente recuperato dal problema muscolare al polpaccio. A lui si è aggiunto anche Schouten, che dovrebbe aver superato la lesione al ginocchio. I rossoblu corrono dunque tutti quanti, uniti, verso il debutto stagionale.

Si respira grande voglia a Casteldebole, dove ad assistere all’allenamento ci sono trecento tifosi. Fra questi, è presente anche lo stesso striscione visto ad Augsburg il 3 agosto: “Sinisa aspettiamo la tua vittoria. Bologna ti ama”. Mihajlovic non sarà dunque fisicamente in panchina contro gli scaligeri, ma è come se ci fosse: squadra e città sono con lui.