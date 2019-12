Dzemaili e Bani ci sono, Krejci non ce la fa

Rientra parzialmente l’emergenza in casa Bologna, Bani e Dzemaili ce la fanno e saranno arruolabili per la sfida contro il Milan. Chi invece sarà costretto a restare ai box è Ladislav Krejci. Il ceco non ce la fa, la botta rimediata a Udine necessita di ulteriori accertamenti, spazio quindi a Denswil (o Mbaye) sulla fascia sinistra, con Tomiyasu, Bani e Danilo a completare il reparto davanti a Skorupski. A centrocampo il ballottaggio è tra Schouten e Svanberg, una scelta che influirà anche sul ruolo in cui agirà capitan Dzemaili. La squalifica di Medel lascia vacante un posto a metà campo che i due giovani nordici si contenderanno nella rifinitura odierna.

Sulle fasce prende quota l’ipotesi Skov Olsen, al posto di uno spento Orsolini. Il gol del San Paolo potrebbe dare il la alla consacrazione del giovane danese e visto l’impiego dell’azzurro in Coppa Italia, tutti gli indizi sembrano puntare allo scandinavo come titolare sull’out di destra. A sinistra spazio per Sansone, mentre davanti, Mihajlovic sembra tentato dall’ipotesi Mattia Destro che dovrà però convincere il tecnico a privarsi di Rodrigo Palacio.