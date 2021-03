Duello Skov/Orso, il parere di Binotto, Poli e Nervo: “Concorrenza sana”

Al Resto del Carlino tre ex ali destre rossoblù hanno espresso tre punti di vista differenti sulla gestione di Skov Olsen e Orsolini. Si parte da Jonathan Binotto, protagonista tra la fine degli anni 90 e l’inizio del 2000, che invita alla pazienza:

“In Italia fai una partita buona e sei da nazionale, ne sbagli una e non puoi giocare a calcio. Skov Olsen a Napoli è stato il migliore in campo e sono felice che abbia mostrato quelle qualità che fin qui aveva faticato ad esprimere, ma che tutti gli riconoscevano. Quando hai due giovani è giusto alternarli in base al momento, alla forma. Di certo Orsolini ora dovrà alzare il suo livello, perché Skov Olsen a Napoli ha dimostrato di poter essere un buon giocatore.