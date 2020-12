Carlino – Due positivi nello staff di Mihajlovic

Il Covid arriva a Casteldebole, finora il gruppo squadra del Bologna era riuscito a stare lontano dal virus.

Solo Mihajlovic era risultato positivo, ma prima del ritiro e tenne al riparo il gruppo squadra. Poi a fine ottobre era toccato all’ad rossoblù Fenucci, che però non fa parte del gruppo squadra. Dai tamponi effettuati mercoledì sono emerse due positività nello staff di Mihajlovic e il Bologna, in rispetto alla privacy, non ha reso noti i nomi. Lo staff tecnico di Sinisa è composto dal Tanjga, dai collaboratori De Leo, Raimondi e Baldi, dal preparatore dei portieri Bucci, dai preparatori atletici Marchesi, Pasquali e Prandelli e dal match analyst Lamberti. A quanto filtra, i due membri sarebbero in buone condizioni di salute. Da qui in avanti si intensificheranno i controlli e il gruppo squadra sarà sottoposto in giornata a nuovi tamponi in vista del match casalingo di domani con la Roma, mentre lo staff tecnico li effettuerà quotidianamente nei prossimi dieci giorni. Il Bologna è già in emergenza e la speranza è che le misure adottate fin qui abbiano tenuto al riparo i giocatori dal contagio che priverebbe i rossoblù di ulteriori risorse tecniche.

Fonte: Carlino