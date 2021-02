Carlino – Dubbio Orsolini per Parma?

Se il neo acquisto rossoblù Valentin Antov potrebbe essere già convocato per il match contro il Parma, nonostante svolgerà il suo primo allenamento solo domani, a Casteldebole c’è il dubbio Riccardo Orsolini.

Ieri infatti l’esterno ascolano non si è visto in campo, probabilmente per un contrattempo fisico. Sarà valutato oggi ma, se non dovesse farcela, è pronto Skov Olsen, in alternativa anche come punta anche se dovrebbe essere impiegato come esterno per favorire la conferma di Barrow o il ritorno di Palacio al centro dell’attacco. Quasi sicuramente per la trasferta contro i ducali non ci saranno Faragò e Medel, con i tempi di recupero del cileno che si allungano ulteriormente. Ma Sinisa Mihajlovic potrebbe avere un Antov in più, per uno scontro salvezza che sarà delicato. Il difensore bulgaro ha totalizzato fino a qui 26 presenze e 2 reti tra qualificazioni all’Europa League, Europa League e campionato bulgaro.

Fonte-Carlino