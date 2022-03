Carlino – Dubbi per la fascia destra. Domani videochiamata tra Sinisa e squadra

Lo staff tecnico rossoblù ha deciso di concedere un giorno di riposo, aspettando il rientro dei nazionali, per poter lavorare sull’undici titolare da schierare contro il Milan, lunedì a San Siro. Il dubbio più grande nasce dall’assenza di...

Il dubbio più grande nasce dall’assenza di De Silvestri che dovrà saltare anche le sfide contro Sampdoria e Juventus. Sinisa e lo staff stanno facendo valutazioni sul possibile sostituto per la fascia destra. Il giovane Denso Kasius ha gamba e capacità di spingere, ma chiaramente pecca di letture difensive, normale per un diciannovenne che arriva dalla serie B olandese. È aperto dunque il ballottaggio con Mbaye, giocatore con più militanza nel Bologna, e Mitchell Dijks (con lo spostamento di Hickey a destra). Si tratta di scegliere se scommettere sulla gioventù e sul futuro o se affidarsi a pedine d’esperienza finite nel dimenticatoio. Sinisa aveva annunciato il lancio dei giovani in questo finale di stagione.