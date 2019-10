Carlino – Dubbi di formazione rossoblu

Il lavoro di Mihajlovic comincia a disegnare il Bologna che verrà. Nella formazione in campo ieri negli allenamenti a Casteldebole, 4-5 volti nuovi rispetto alla formazione vista contro la Lazio. Due cambi erano obbligati viste le assenze Tomiyasu e Medel. Denswil e Dijks lottano per una maglia da titolare a discapito di Bani e Krejci. A centrocampo salgono le quotazioni di Schouten di fianco a Poli, mentre in trequarti spazio a Soriano, anche se è stata provata anche la soluzione con Svanberg. In avanti Palacio, affiancato da Sansone e Orsolini.