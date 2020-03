Carlino – Dopo Rugani, anche Gabbiadini. E ne arriveranno altri

Il Coronavirus sta allargando sempre più il suo raggio d’azione. In questi giorni abbiamo appreso anche qui in Italia come gli sportivi, i calciatori in primis, non siano affatto immuni. Poco importa infatti se sei un giovane atleta super controllato: il virus non fa distinzioni. Ecco quindi che dopo Daniele Rugani della Juventus, è risultato positivo nella giornata di ieri anche Manolo Gabbiadini della Sampdoria. L’ex attaccante del Bologna ci ha però tenuto subito a ringraziare tutti sui social, rassicurando sulle sue condizioni di salute.

La Serie A trema davvero. E’ facile prevedere come nel giro delle prossime settimane saranno altri i giocatori contagiati del massimo campionato italiano. Con un periodo di incubazione di due settimane, sembra pressoché impossibile tornare alla normalità entro il 3 aprile. L’impressione è che si vada verso un ritorno in campo tra fine aprile e inizio maggio. Europei permettendo.

Fonte: “Carlino”