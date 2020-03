Carlino – Donadoni: “L’Italia deve prendere esempio dalla Cina”

“Siamo rientrati domenica. E’ tutto molto organizzato. Ci hanno subito messo a disposizione un intero hotel, dove dovremo stare giustamente in isolamento per 14 giorni. Ci serviranno pasti appositi e ci proveranno la febbre a tutti due volte al giorno. Dopo la quarantena torneremo ad allenarci, poi non so quando riprenderà il campionato. La Cina però è un paese moderno e all’avanguardia: dovremmo tutti prendere da esempio loro per come stanno gestendo la situazione. Sono felice che stiano dando una mano all’Italia. Questo paese mi ha stupito: mi piace molto la disciplina, il rispetto e la pulizia che mettono in tutto quello che fanno”.

