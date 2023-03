Carlino – Dominguez out per Salerno, dubbi sul modulo per Motta

Nicolas Dominguez non ha ancora recuperato dall'infortunio e non verrà convocato per la trasferta in casa della Salernitana . Il rientro in campionato è rimandato alla sfida del 2 aprile, dopo la sosta nazionali, contro l' Udinese al Dall'Ara.

Come scrive il Resto del Carlino, Thiago Motta dovrà rimediare ancora una volta all'assenza del centrocampista argentino. Il tecnico italo-brasiliano sta studiando le mosse per contrastare la Salernitana di Paulo Sousa, che dovrebbe mettere in campo un 3-4-3 come nell'ultima in casa del Milan. Il Bologna potrebbe schierarsi con il classico 4-2-3-1 oppure optare per il 4-3-3, andando a infoltire la mediana. Ferguson e Moro sono sicuri del loro posto da titolari a prescindere dal modulo che verrà scelto. Il dubbio rimane riguardo l'impiego di Medel e Schouten: nel primo caso dovrebbe giocare il cileno in coppia con Moro, con Ferguson trequartista; nel secondo caso potrebbe essere preferito l'olandese come mediano, con Medel e il giovane Pyyhtia pronti a subentrare dalla panchina.