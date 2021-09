Carlino – Dominguez è cambiato

Ora è un punto fermo per Sinisa

Nicolas Dominguez , in questo momento, è l’uomo in più per Mihajlovic .

Nell’ultima estate è cresciuto e maturato ed è lui stesso ad affermarlo: “L’ultima estate mi ha cambiato la testa, quando uno vince cresce”. Quest’estate, anche se non da protagonista, ha vinto la Copa America con l’Argentina. Quando è arrivato al Bologna nel gennaio 2020 sembrava poco adatto al 4-2-3-1 di Sinisa, ma il ragazzo già faceva buone doti tecniche. Per questo in estate Mihajlovic ha lavorato sul 4-3-3 che per permette a Nicolas di rendere al meglio nel suo ruolo naturale da mezzala, posizione che nel Velez ha ricoperto con continuità. Quello che nessuno si aspettava è che l’argentino potesse offrire ottime prestazioni giocando anche mediano davanti alla difesa. Con le sue prestazioni Dominguez ha sconvolto le gerarchie rossoblù e ora per Sinisa è inamovibile. Dopo il pareggio con il Genoa la rabbia è ancora tanta: Nicolas e il Bologna oggi dovranno scendere in campo la cattiveria giusta per portare a casa i tre punti.