Carlino – Dominguez dovrebbe partire da titolare

Il punto del Carlino sulle condizioni di Dominguez

Ma l'ultima parola sarà del mister dopo l'ultima rifinitura di questa mattina. La scelte sono due: Dominguez dentro o fuori; Medel a centrocampo o in difesa. La sensazione è che l'argentino abbia smaltito l'affaticamento al polpaccio e che potrà affiancare Svanberg a centrocampo. Ovviamente, sono necessarie ottime condizioni fisiche per affrontare una squadra giovane come il Milan. Per questo motivo, non ci resta che aspettare gli esiti dell'allenamento di stamattina, incrociando le dita per Dominguez.