Carlino – Dominguez, dal gol al Picco si è preso il Bologna

La crescita è esponenziale di Dominguez, dal primo gol al Picco nella scorsa stagione alla titolarità fissa nel centrocampo rossoblù

Da allora questo giovane argentino 23enne, già nel giro della sua nazionale, è passato dall'essere un sostituto in quel ruolo a diventare un titolare fisso e insostituibile dello scacchiere rossoblù, imponendosi quest'anno tra i migliori e più continui per la squadra, con una crescita esponenziale durante l'estate. Adesso l'Argentino è in diffida è il prossimo cartellino lo costringerà a non poter scendere in campo con i suoi compagni per la prima volta in stagione. Il giocatore ha anche saputo conformarsi alle necessità della squadra, accettando di giocare in un centrocampo a due che certo non esalta le sue caratteristiche, ma ha saputo sempre mettersi a disposizione della squadra con grande spirito di abnegazione, imparando sempre più a gestire al meglio il nuovo ruolo.