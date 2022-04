Carlino – Dominguez: “Con la Juve sarà dura ma daremo il massimo”

A Bologna cresce la competizione e la concorrenza per scendere in capo. Dei 26 calciatori disponibili, ne verranno convocati 23: non è da escludere che Molla, Viola e uno tra Santander e Falcinelli potrebbero rimanere in città, alla viglia della...

A Bologna cresce la competizione e la concorrenza per scendere in capo. Dei 26 calciatori disponibili, ne verranno convocati 23: non è da escludere che Molla, Viola e uno tra Santander e Falcinelli potrebbero rimanere in città, alla viglia della partita con la Juve. Intanto, Dominguez, dopo aver bruciato le tappe, scalpita per riprendersi la titolarità: “Mi manca ancora qualcosa per essere al 100%, soprattutto a livello mentale perché un po’ di paura su qualche movimento ce l’ho, ma mi sto ritrovando”, ha dichiarato l’argentino a Bfc Tv. Per le corsie sono favoriti Hickey e Dijks, mentre a centrocampo Svanberg,Aebischer e Dominguez inseguono Soriano e Schouten che sono in vantaggio. In attacco Orsolini in pole su Barrow per affiancare Arnautovic. Sulla gara di sabato si è espresso ancora l’argentino: “La Juventus lotta per la Champions League e quella di sabato sarà una gara durissima. Ma la partita contro il Milan ci ha restituito animo e convinzione, come abbiamo dimostrato anche con la Sampdoria. Sappiamo di dover giocare anche per Sinisa e daremo il massimo. Giocando come contro Milan e Atalanta possiamo portare a casa un bel risultato”.