Carlino – Domani summit di mercato

Domani il Bologna si ritroverà a Casteldebole per riprendere gli allenamenti e ci sarà un summit di mercato tra la dirigenza e Mihajlovic.

Gli obiettivi dei rossoblù sono un difensore e una punta, ma il Bologna è intenzionato a comprare solo nel caso in cui si presentassero le occasioni giuste. In casa Atalanta, Sutalo e Lammers rappresentano le prime scelte, ma la Dea è intenzionata a cedere i giocatori solo in prestito secco e il Bologna vorrebbe almeno un diritto di riscatto. Il Torino propone Nkoulou, in scadenza a giugno, ma il difensore pare non convincere appieno il tecnico e sarà comunque oggetto dell’incontro di domani, come Cetin. Per l’attacco, piacciono Cutrone, Kouamè, Inglese e Piccoli, oltre a Pellegri, Supryaga e Niane, ma si preferiscono le soluzioni italiane.

Fonte: Carlino