Carlino – Domani il Liverpool: Barrow resta a casa

Il gambiano, insieme ad Arnautovic e Soriano rimarranno in città a lavorare per recuperare la condizione

Dopo il Dortmund, ecco dunque un altro test match prestigioso per il Bologna, che dovrà far a meno di Barrow, Arnautovic e Soriano, che rimarranno in città a lavorare. Ci saranno invece i vari Dominguez, Skov Olsen e Medel, che metteranno minuti nelle gambe per la prima volta. L'obiettivo è quello di non rischiare i tre acciaccati per la prima di Coppa Italia e per l'inizio del campionato.