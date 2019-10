Carlino – Domani Bologna in campo con la terza maglia

Sarà verde scudetto la terza maglia rossoblu per questa stagione. Un colore che aiutò il Bologna a centrare il primo scudetto della propria storia, correva l’anno 1925. Un verde speranza. Sì speranza che non si ripeta lo spettacolo di 10 anni fa, quando in piena celebrazione dei cent’anni rossoblu, le maglie storiche utilizzate portarono ai rossoblu due sconfitte su due incontri. C’è tanta voglia quindi di sfidare la sorte avversa e tanto marketing, nella terza maglia a edizione limitata del Bologna (solo 1909 gli esemplari).

E allora verde sia, colore usato già negli anni 20 per sfidare la cabala, in un calcio già ricco di scaramanzie. Il Bologna adoperò il verde infatti per sfidare la cattiva sorte, la maglia bianca portò infatti male sia al Bologna che al Genoa nella lotta scudetto del 1925. Verde come il Rapid Vienna, squadra che stregò i tifosi rossoblu, in seguito ad un amichevole del 1921. Una maglia, quella nuova di Macron, che profuma di storia, e che toccherà agli undici rossoblu, trasformarla in un bellissimo presente.