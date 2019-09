Come già annunciato da giorni, Joey Saputo sarà a Bologna per assistere al match di domenica pomeriggio al Dall’Ara contro la Roma. Toccata e fuga però per il presidente rossoblu, che arriverà domani e sarà già di ritorno in Canada nella giornata di lunedì.

Per il presidente sabato ci sarà il consiglio del club con focus sul bilancio, l’assemblea dei soci dovrebbe esserci a fine settembre primi di ottobre, poi domenica la gara al Dall’Ara contro la Roma.