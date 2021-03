Bologna – Disperato bisogno del vero Schouten

La missione del Bologna è una sola: ritrovare Jerdy Schouten.

Dopo l’infortunio muscolare, Mihajlovic ha rigettato l’olandese nella mischia, ma il centrocampista ex Excelsior ha perso qualche colpo. Nonostante ne abbia evidenziato le qualità in conferenza stampa: “Con lui siamo una squadra, senza un’altra: è una lavatrice, pulisce palloni, ha tempi di gioco e geometria”, nelle ultime gare Sinisa ha preferito concedergli un po’ di riposo, scegliendo la coppia Svanberg-Dominguez. Senza di lui, il Bfc ha però collezionato quattro punti in quattro partite, ora recuperarlo è un obbligo. Dopo i tre gol subiti contro il Napoli, i rossoblù cercano l’equilibrio perduto, e Schouten può essere l’uomo giusto.

Fonte-Carlino