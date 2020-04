Carlino – Dilettanti a serio rischio: due le ipotesi

La situazione calcistica italiana è molto complessa, non solo ai massimi livelli. Il calcio ha per ora deciso di non seguire la strada tracciata da tutti gli altri principali sport nazionali, che a qualsiasi livello – sia professionistico che dilettantistico – hanno deciso di chiudere i battenti ed annullare la stagione in corso. I calciatori dilettanti regionali e nazionali aspettano notizie dall’alto: l’Emilia-Romagna ha già fatto sapere che si atterrà a ciò che la Figc deciderà. E’ chiaro che ogni giorno che passa si riducono sempre più le speranze di tornare in campo prima dell’inizio dell’estate.

Al momento, sembrano poterci essere due ipotesi. La prima prevede la cristallizzazione della stagione, lasciando alla Federazione il compito di stabilire promozioni ed eventuali retrocessioni: in questo caso, però, saranno inevitabili i ricorsi di tantissime società. La seconda opzione implica invece di terminare la stagione, anche a costo di riprendere a giocare in autunno – rimanendo quindi fermi per l’intera estate: il rischio qui sarebbe invece quello di non rovinare solo questa stagione, ma anche la prossima.

Fonte: “Carlino”