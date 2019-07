Carlino – Dijks tranquillizza tutti: “Piccolo infortunio, torno presto”

Il Bologna può tirare un grosso sospiro di sollievo. Durante l’amichevole – persa 3-1 – contro il Colonia, Mitchell Dijks è stato costretto ad abbandonare il campo a metà primo tempo per un duro colpo subito alla caviglia. Tra l’ansia e la preoccupazione generale, il terzino olandese è uscito molto dolorante dal terreno di gioco. Si è subito sottoposto agli accertamenti clinici del caso, ma le sue condizioni non sembrano così gravi. Ci ha tenuto lui stesso a tranquillizzare i tifosi sul suo profilo Instagram: “Piccolo infortunio ieri ma, come sempre, il trattore tornerà presto”.

L’allarme sembra dunque per il momento rientrato, ed il pericolo di uno lungo stop ormai svanito. L’infermeria rossoblu conta già abbastanza senatori ai box. Dijks svolgerà comunque altri esami in mattinata, e nelle prossime ore il Bologna darà notizie più precise sulle sue condizioni e sui tempi di recupero. Di certo, l’olandese non sarà a disposizione per il match di domani pomeriggio contro lo Schalke 04.

Fonte: Carlino