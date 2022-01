Carlino – Dijks risponde a Mihajlovic

L’olandese replica su Instagram al tecnico serbo

“ Dijks e Skov Olsen ? Diciamo che non stavano bene...Sono due giocatori che non hanno più piacere di stare qua e io non posso tenere qui elementi che si tirano fuori nel momento del bisogno” queste sono le parole pronunciate da Sinisa Mihajlovic dopo la sconfitta di Verona.

Nell’attesa di capire quale sarà il futuro dei due giocatori, per SkovOlsen sono arrivate offerte dalla Scozia (GlasgowRangers) e dal Belgio (Brugge) mentre per Dijks si è parlato di un interessamento di StandardLiegi e Verona. Ieri il terzino olandese ha risposto al tecnico serbo attraverso i social: “Ho visto alcuni messaggi nei quali si dice che non sono più felice di giocare per il Bologna. Ciò non è assolutamente vero. Lo voglio precisare perché dal mio arrivo nel 2018 finora ho sentito costantemente il supporto dei fan e della squadra. I fan sono nel mio cuore. Sono fiero e onorato di poter indossare la maglia del Bologna e darò sempre il meglio di me a questo club, fino alla fine!”. La società è già al lavoro per provare a ricucire i rapporti tra l’allenatore e i giocatori.