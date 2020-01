Carlino – Dijks esagera su Inzaghi: ora rischia la multa

Ai box da mesi per infortunio, il giocatore del Bologna si è lasciato andare ad un’intervista al canale YouTube di Andy Van Der Meyde. Qui Dijks non ha usato esattamente parole al miele per il suo ex allenatore, Pippo Inzaghi, dicendo che “era un disastro” e che gli avrebbe chiesto di giocare effettuando 3 iniezioni al piedi.

Il club rossoblu non ha ovviamente preso bene la cosa, nonostante l’olandese abbia elogiato l’attuale tecnico, Sinisa Mihajlovic. Dijks rischia infatti ora una multa da parte della società, ma non solo. Lo stesso Inzaghi, oggi mister del Benevento, sta valutando se e come rispondere al suo ex giocatore: potrebbe anche ricorrere a vie legali.

Fonte: “Carlino”