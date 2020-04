Carlino – Dijks e Krejci tornano a Bologna di corsa

La Serie A non sa ancora quando potrà riprendere gli allenamenti: Spadafora aveva ipotizzato il 4 maggio, ma ancora non c’è una data ufficiale. Le sensazioni sembrano proiettarsi più verso l’11, ed ecco spiegato il motivo per cui il Bologna non ha ancora convocato tutti, giocatori e staff tecnico: mancano ancora all’appello Mihajlovic e Danilo. Sono già in città invece Mitchell Dijks e Ladislav Krejci, che non vedono l’ora di ricominciare. Entrambi erano nel proprio paese d’origine con le proprie famiglie, ma sono stati ben felici di accogliere la richiesta di tornare da parte del club rossoblu.

L’olandese manca dai campi dal 22 settembre, e spera di poter fare la sua parte almeno in questo rush finale. Il ceco invece è infortunato dal 4 dicembre, e ancora le sue condizioni sono incerte. Entrambi i terzini sinistri hanno recuperato, ma dovranno prima esser testati dallo staff tecnico e medico per capire se siano pronti a lavorare con il gruppo fin dall’inizio.

Fonte: “Carlino”