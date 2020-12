Carlino – Differenza punti enorme con l’Atalanta

Questa sera, al Dall’Ara, si affronteranno Bologna e Atalanta per la quattordicesima giornata di campionato.

A sottolineare l’incredibile crescita e potenza dei nerazzurri negli ultimi anni ci pensano i numeri relativi ai punti fatti negli ultimi cinque anni. Da quando il Bologna ha riconquistato la serie A, solo nel primo anno i rossoblù e l’Atalanta hanno viaggiato sullo stesso binario. Era la stagione 2015-16, il Bologna chiude a 42 punti e la Dea a 45. Dopo quel -3 le distanze in campionato tra le due squadre si sono fatte abissali: 72 punti dei nerazzurri contro i 41 dei rossoblù nel 2016-17; 60 contro 39 nel 2017-18; 69 contro 44 nel 2018-19; 78 contro 47 nel 2019-20 e 21 a 14 dopo le prime 13 giornate di questo torneo. Il totale di cinque stagioni di A piene più un terzo di quella in corso fa 345 punti per l’Atalanta contro i 227 conquistati dai rossoblù, per una differenza complessiva di 118 punti. Ecco un esempio del modello Atalanta che tutti inseguono, ma anche le necessità del Bologna di Saputo di cambiare passo.

Fonte: Carlino