Carlino – Difesa colabrodo, ma con attenuanti

La partita con il Genoa ha sicuramente evidenziato i problemi difensivi del Bologna, aggravati dall’inferiorità numerica del primo tempo con l’espulsione di Schouten.

Il Resto del Carlino ha evidenziato quelli che sono i numeri della squadra rossoblù che ha subito 33 gol nelle ultime 19 gare, con una media di 1.4 a gara. Questo porta il Bologna a dover segnare due o più reti per vincere, come infatti è successo nelle trasferte di Lecce, Ferrara e Roma. Ci sono però delle attenuanti, e sono le assenze. Di fatto da metà settembre in avanti Mihajlovic non ha mai potuto schierare la difesa titolare con gli stop a turno di Dijks, Danilo, Tomiyasu e Krejci.