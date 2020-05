Carlino – Dietrofront Spadafora: Bonaccini concede gli allenamenti individuali

Dietrofront clamoroso del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. Le sue infelici uscite nelle ultime settimane contro il mondo del calcio non sono passate inosservate. Qualcuno al Governo se n’è accorto, ed ha preso in mano la situazione. Sembra che sia stato lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, costretto ad usare le maniere forti. E così Spadafora si è dovuto rimangiare quanto detto per quanto riguarda gli allenamenti individuali e la Serie A, facendo una pessima figura.

Per il momento, il governo non ha ancora preso in mano la situazione a livello nazionale, lasciando piena autonomia alle regioni. Da domani, nella regione Emilia-Romagna e nella regione Campania, potranno sostenere allenamenti individuali anche coloro che praticano sport di squadra: l’idea dei governatori Bonaccini e De Luca, infatti, è proprio quella di garantire pari trattamenti per gli atleti di tutti gli sport, singoli e di gruppo. Ieri sera si sono unite anche Lazio e Sardegna, oggi poi dovrebbe toccare a Lombardia e Toscana. In ogni caso, se il governo dovesse alla fine concedere un via libera, non ci sarebbe più bisogno di ordinanze regionali.

Fonte: “Carlino”