Carlino – Di Vaio rinnova, atteso confronto tra Saputo e Mihajlovic

Il punto del Carlino

Con il ritorno di Saputo, arriva anche il rinnovo di contratto per Marco Di Vaio. Il settore giovanile sta volando con Under 15,16,17 e 18 nelle finali nazionali. L’ex attaccante che ha il contratto in scadenza questo 30 giugno verrà rinnovato, e probabilmente il suo ruolo verrà ridefinito all’arrivo del nuovo direttore sportivo. Nelle prossime ore si terrà il confronto tra Saputo e Mihajlovic, come forse anche quello tra il patron e Bigon, al quale è già stato anticipato ieri che il suo ciclo è terminato. Nel confronto con Sinisa parleranno dei pregi e difetti della stagione, ma è probabile che la permanenza del tecnico dipenderà dal nuovo direttore sportivo, che nei piani del Bologna sarà Sartori. Il ds ex atalantino è in uscita dal club bergamasco e si attende la sua firma in rossoblù, sulla base di un contratto di 2 o 3 anni, a circa 600mila euro più bonus legati alle plus valenze che porterà.