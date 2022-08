Carlino – Di Vaio chiede una vittoria: “Darebbe entusiasmo”

Il Bologna va alla ricerca della prima vittoria in campionato e giovedì al Dall'Ara ci sarà una sfida delicata contro la Salernitana, che ha tre punti in più e viene da un poker rifilato alla Sampdoria.

Ieri il diesse Marco Di Vaio, a margine della presentazione di Joaquin Sosa, ha parlato dell'imminente sfida ai campani: "Le sconfitte lasciano cicatrici, una vittoria darebbe entusiasmo". Per quanto riguarda gli obiettivi, nonostante un avvio difficile, il Bologna vuole ancora alzare l'asticella e arrivare ai tanto famosi 52 punti: "In questi giorni ci stiamo confrontando con Saputo. La volontà sua e di tutti noi è quella di alzare l’asticella e di raggiungere una posizione di classifica diversa, già in questa stagione".