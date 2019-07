Carlino – Di Biagio assicura su Orsolini: “Grandi qualità tecniche e morali”

Luigi Di Biagio ha vissuto la fine della sua esperienza da allenatore dell’Under 21 proprio a Bologna, dove il cammino degli azzurrini nell’europeo di categoria si è interrotto in maniera beffarda. Innanzitutto Di Biagio ha espresso la sua solidarietà verso Sinisa Mihajlovic, il tecnico ha poi elogiato la dirigenza e il nuovo progetto tecnico del Bologna. Ma il vero tema dell’intervista è stato Riccardo Orsolini che Di Biagio ha allenato proprio nel corso della competizione dedicata alle selezioni Under 21.

“Riccardo non ha soltanto qualità tecniche, ha anche quelle morali. Ed ha grandi margini di miglioramento. Se pensiamo che pur non essendosi ancora espresso al cento per cento è riuscito a fare una decina di gol in serie A, figuratevi che cosa potrà fare quando esploderà completamente.”