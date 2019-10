Carlino – Destro è sempre più un rebus

Domenica pomeriggio arriva la Lazio al Dall’Ara, gara valida per la 7^ giornata di Serie A. Mihajlovic sta risolvendo tutti i dubbi di formazione in settimana: al centro rientra Danilo e a sinistra verrà confermato Krejci, a centrocampo torna Poli e sulla trequarti dovrebbe toccare a Svanberg. Il rebus più grande però – che è poi lo stesso che accompagna il tecnico da inizio estate – rimane Mattia Destro. Il ragazzo è sempre stato schierato titolare fin qui nelle gare casalinghe, ma non ha mai inciso. Anzi. Il numero 22 ha deluso contro Spal e Roma, ma anche negli spezzoni con Hellas Verona e Udinese. Numeri alla mano, il Bologna ha creato decisamente più occasioni quando in campo c’erano Palacio o Santander come centravanti, due giocatori maestri nel creare spazi e lavorare per i compagni. Mihajlovic ha puntato su Destro in estate, ma fin qui non è ancora stato minimamente ripagato.

C’è però da tenere in considerazione anche un altro fattore. Il calcio è fatto di dettagli, spesso legati al destino. E Mihajlovic lo sa bene. Che siano coincidenze o meno poco importa, ma Mattia Destro è comunque legato all’ex squadra del suo allenatore. L’ultimo gol realizzato dall’attaccante in Serie A risale al 20 maggio scorso, quello che siglò il definitivo 3-3 all’Olimpico contro i biancocelesti: la rete del ragazzo – con annessa corsa sotto il diluvio ad abbracciare Sinisa – ha salvato ufficialmente dalla retrocessione la formazione rossoblu. Destro, ex romanista, è dunque inevitabilmente legato alla Lazio. Chissà che Mihajlovic quindi non si aggrappi anche a questo domenica nelle scelte, invece che optare per la razionalità. In ogni caso, Destro rimane un rebus che nemmeno Miha è ancora riuscito a risolvere.

Fonte: “Carlino”