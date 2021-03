Carlino – Destra o sinistra: Bologna al bivio

La gara contro la Sampdoria delle 12.30 rappresenta un crocevia importante per la stagione rossoblù: con i 3 punti il Bologna si avvicinerebbe ulteriormente al decimo posto e alla parte sinistra, viceversa dovrà guardarsi le spalle.

Il Bologna è atteso così dall’ennesimo bivio della stagione, questa volta da non fallire. Come ha dichiarato Sinisa Mihajlovic, questa squadra ha un rendimento altalenante, quasi indecifrabile. Nell’ultima settimana, infatti, dopo aver battuto la Lazio con una prestazione convincente, i rossoblù hanno perso male a Cagliari per poi rialzare la testa in termini di atteggiamento a Napoli. Il lunch match di oggi sarà fondamentale per capire il futuro stagionale: è un Bologna da decimo posto o da salvezza senza ansie? E’ un rebus da sciogliere. Di fronte, la Sampdoria di Claudio Ranieri, che naviga ormai da alcune partite intorno a quel decimo posto che è l’obiettivo del club felsineo. I blucerchiati sono lo specchio del proprio allenatore, solidi, concreti e camaleontici, ma Mihajlovic intende innanzitutto concentrarsi su se stessi, avendo ai propri giocatori solo indicazioni generiche sull’avversario.

Fonte-Carlino